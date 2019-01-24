İSTANBUL,() -
Galatasaray, Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır."
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
İSTANBUL,() - Galatasaray, Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada...
İSTANBUL,() -
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