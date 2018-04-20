Galatasaray'dan Şenol Güneş'e gemiş olsun mesajı

İSTANBUL,()

Galatasaray Kulübü, olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sarı-Kırmızılı Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sporda dürüstlük, mertlik, adalet, eşitlik ve etik değerler içinde yarışı ilke edinen Galatasaray ve yönetimimiz son yıllarda sahalara egemen olmaya çalışan holiganizme ve şiddete karşı ciddi mücadele içindedir. Sporun hoşgörü, centilmenlik, rakibe ve kendine saygı çerçevesinde sürmesini diler, Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz"

