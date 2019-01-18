Galatasaray'dan şampiyon Muhsin Kut'a 63 yıllık vefa

İSTANBUL,() -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 63 yıl önce Galatasaray adına 2000 metre yarışında şampiyon olan Muhsin Kut'a o yarışta giyemediği formasını armağan etti. Muhsin Kut'a formasının teslim edildiği buluşmada duygulu anlar yaşandı.

Muhsin Kut, 1956 yılında, henüz 18 yaşındayken 2000 metre yarışında ipi göğüsleyerek şampiyon oldu. Muhsin Kut, Galatasaray adına katıldığı o yarışta, sarı-karmızılı formayı giyememişti. O tarihte, yaşadığı ve Galatasaray'a yaşattığı gurura kulübünün armasının eşlik etmemesine üzülmüştü. Galatasaray'ın şampiyon sporcusu Muhsin Kut, tam 63 yıl sonra, o yarışta taşımak istediği formayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in elinden aldı.

MUSTAFA CENGİZ: "VEFA, BAĞLILIK VE SADAKAT ŞU ANDA BİR ARADA"

Muhsin Kut'a formasını veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şunları söyledi: "1956 yılından bu yana sevgili Muhsin Kut'un beklediği bu formayı bugün kendisine takdim etmekten dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için çok anlamlı bir andır. Vefa, bağlılık ve sadakat şu anda bir arada. Vefayı göstermeye çalışan taraf biziz. Fakat özür diliyoruz. Muhsin ağabeyi 1956'dan bu yana beklettik. Atletizmde Galatasaray için üzerinde atletle koşup, birincilik kazanmış. Galatasaray forması üzerinde olmadığı için 63 yılın üzüntüsü var. Biz 63 yıllık, gecikmiş bir vefayı göstermek üzere kendisiyle buluştuk. Kendisine bu 63 yıl içinde Galatasaray'a kızmadığı ve küsmediği için çok teşekkür ediyoruz. Bu hikayede gençlerimizin ders alması gereken çok şey var. Az söylüyorum, çok anlasınlar. Bize kızabilirsiniz, takımımıza kızabilirsiniz, teknik direktörümüze kızabilirsiniz, yönetime kızabilirsiniz ama Galatasaray'a kızıp, küsemezsiniz. İşte en canlı örneği Muhsin ağabey burada. Ben üzerine kelime söylemek istemiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Bizleri duygulandırdınız. Bizim sizden aldığımız güç, bizim bu görevlere devam etmemizi sağlıyor".

MUHSİN KUT: "BUNCA YILDAN SONRA HATIRLANIP BÖYLE BİR ŞEYİN YAPILMASI DA ÇOK ÖNEMLİ"

63 yıl sonra formasına kavuşan Muhsin Kut ise Mustafa Cengiz'e teşekkür ederek şunları söyledi: "1956'dan beri beklediğim formamı alıyorum. Çok memnunum. Benim için çok önemli. Bunca yıldan sonra hatırlanıp böyle bir şeyin yapılması da çok önemli. Hepinizden Allah razı olsun. Bir insan eğer bir kulübe gönül vermişse o devam eder, o bitmez. Ben bu sene Galatasaraylıyım seneye de bilmem ne olmaz. Şuna kızdım, buna kızdım da denmez. Bahanesi yoktur bu işin. Seversen kulübünü seversin, renklerini seversin o kadar. Başka şartı yoktur bunun."

DİLEK KUTLU: "63 YIL GALATASARAY SEVDASINDAN VAZGEÇMEDİ"

Galatasaray'ın atletizmden sorumlu yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Biz kendisiyle her şeyden önce gurur duyuyoruz. 63 yıl Galatasaray sevdasından vazgeçmedi, biz de bir Galatasaray vefasıyla kendisine sahip çıktık. Bu karşılıklı bir Galatasaraylılık aslında. Karşılıklı yürüyen bir iyi niyet. O da hiç kimseye kızıp küsmemiş, kırılmamış. Biz onun bilgilerine ulaştığımızda hem çok duygulandım hem de çok gururlandım. Biliyorsunuz atletle yarışmış ve Galatasaray'a büyük başarılar kazandırmış. Hiç de kızmamış. Onun için biz de kendisini zevkle ve gururla ağırladık. Teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz."

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