Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

"Eren Derdiyok'un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir"

"Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir"

İSTANBUL,() -

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında BB Erzurumspor ile dün oynadıkları maçta sakatlanan Eren Derdiyok ve Emre Akbaba'nın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada Eren Derdiyok'un sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiği, Emre Akbaba'nın ise sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık olduğu için yarın sabah ameliyat edileceği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Eren Derdiyok'un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."