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Galatasaray'dan Oumar Niasse süprizi !

Galatasaray eski gözdesi Oumar Niasse için yeniden harekete geçti.Oumar Niasse’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 16:37
Galatasaray'dan Oumar Niasse süprizi !

Transferde ilk hedef olarak belirlenen sol bek için arayışlarda olan Galatasaray Yönetimi bir yandan da Gomis'in yanına etkili bir forvet arayışlarına girdi.Cimbom, 1.5 yıllığına kiralayacağı Senegalli yıldıza 4 milyon Euro teklif etti.  Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi.

Everton kulübünün en geç Pazar gününe kadar transfer cevabını vermesi bekleniyor.

Everton kulübü son olarak Arsenal'den Theo Walcott'u transfer etmişti.

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