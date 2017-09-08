Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı

Galatasaray'da yeni transferlerden Jason Denayer, Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso için imza töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde başkan Dursun Özbek de yer aldı.

İmza töreninde yapılan açıklamalar şöyle:

CARRASSO: TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM...

Galatasaray'ın yeni kalecisi Cedric Carrasso, Türkiye'den başka takımlardan da transfer teklifi aldığını belirterek "Türkiye'den teklif aldım ama detaylara girmeyeceğim. Şu an bunları konuşmanın önemi yok." dedi.

LATOVLEVİCİ: UMARIM HAGİ VE POPESCU GİBİ OLURUM

Iasmin Latovlevici, imza töreninde "Tudor beni Karabük'ten tanıyordu. Galatasaray'a gelmeden önce onunla bir görüşmem olmadı. Oradaki performansımdan dolayı beni Galatasaray'a aldı. Bence sistemle ilgiliydi. Hagi ve Popescu tartışmasız Galatasaray'da oynayan en iyi Rumen oyuncular oldu. Umarım ben de onlar gibi olurum. Çok farklı takımlarda oynama şansı buldum ve hepsinde kendi oyunumu oynadım. Bence başarımın sırrı her zaman çok çalışmam oldu. Burada da çok çalışmam ve sisteme hızlıca alışmam gerekiyor" dedi.

DENAYER: "BURADA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Galatasaray'a olan sevgisinin nedeni sorulan Jason Denayer, "Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Burada kendimi iyi hissetmemin sebebi, bana burada iyi davranılması" dedi.

"Igor Tudor görev verirse, sol bek oynar mısın?" sorusuna da yanıt veren Denayer, "Solda oynamak benim tercihim değil ama hoca böyle bir karar verirse, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: YABANCI SINIRLAMASINI KONUŞMANIN ANLAMI YOK

Süper Lig'deki yabancı futbolu mevcudiyeti sayısı neredeyse bütün takımlarda aynı. Ligdeki durum böyleyken kalkıp yabancı sınırlamasını konuşmanın anlamı yok. Çünkü herkesin durumu aynı. Böyle bir yabancı yasağı konusu Türkiye'nin gündemine bir şekilde düştü. Yasakçı olmanın hiçbir fayda sağlamadığını herkes bilir. Elbette kulüpler Avrupa'da rekabet etme durumundadır. Dolayısıyla hiçbir zaman bizim, oradakinden geride kalmamız söz konusu olmamalıdır. Futbol global bir olay. Bu globalleşme içinde ayrımcı olmak bence çok doğru değil. Ayrıca gelen yabancıların ülke futboluna katkı verdiği de bir gerçek. Ben bu gündemin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Milli Takım'a Türk futbolcu kaynağı yaratmanın şekli yabancı sınırlaması olmamalıdır.

"ASAMOAH'I ARA TRANSFERDE İSTEYECEĞİZ"

"Asamoah yapmak istediğimiz bir transferdi ama kulübü son anda vermedi. Asamoah hakkındaki transfer isteğimiz sürmektedir. Bunu ara transferde tekrarlayacağız."

ARDA TURAN SORUSUNA NET YANIT!

Dursun Özbek, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili bir soru üzerine "Biz Galatasaray olarak transfer sezonunu kapattık. Bu kadar!" diyerek yanıt verdi.

"TRANSFERLERİ TARAFTARA DAYANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

"Elimizde bir futbolcu stoğu var ve bununla oynanan oyun ortada. Sezon bittiği zaman buradaki eksiklikler tespit ediliyor. Tudor rapor veriyor, scout ekibi araştırıyor ve sonra da bizi devreye giriyoruz yönetim olarak. Bizim kurduğumuz kadro şampiyonluğun en büyük adayı. Yapılan transferleri taraftara dayandırmak yanlış olur."

"İNŞALLAH BU SENE İSTENEN BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

"Futbol çok güzel bir oyun. Futbolu yönetmek de çok zor. Çünkü kitleleri memnun etmek zorundasınız. İşin bir finansal boyutu var, iişn bir şov boyutu var. Yönetim olarak ilk hedefimiz; taraftarın seveceği bir futbolu ortaya koyacak takım oluşturmak. Yapılan eleştiriler bizim hatalarımızdan dönmemize de sebep olmuştur. Bugün geldiğimiz durumda da taraftarın takımın performansından mutlu olması bizi sevindiriyor. Taraftarın stada gelmesi ve takımı desteklemesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnandığım peşinde koşan, sabırlı birisiyim. Galatasaray'a inşallah bu sene istenen başarıyı getireceğiz."