Galatasaray'dan Flaş Onyekuru Kararı!

Galatasaray yönetimi yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu yaz sonlanacak olan Galatasaray’da yönetim, Onyekuru’nun 4.3 milyon Euro olan bonservisini alabilmek için, kış transfer döneminde West Bromwich Albion’a kiralanan Diagne’yi bu bedelle satmaya çalışıyor.

20 Ocak 2018’de yapılan seçimde Galatasaryın 37. Başkanı seçilen Mustafa Cengiz, UEFA ile Finansal Fair play hususunda 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Transfer dönemlerinde ‘sattığın kadar al’ prensibiyle çalışmalar sürdüren Sarı Kırmızılılar, çareyi oyuncuları kiralayarak bulmuştu. Önümüzdeki yaz transfer döneminde Galatasaray, Finansal Fair Play ile son kez karşılaşacağı ortaya çıktı.

Galatasaray, daha önce 2 kez kiraladığı kanat oyuncusu Onyekuru’yu bu sezon için 650 bin Euro’ya Monaco’dan tekrar kiraladı. Henry Onyekuru’nun sezon sonunda geçerli olacak olan satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin Euro.

Onyekuru için bu rakamı ödemek isteyen Galatasaray, 4.3 milyon Euro’luk satış gerçekleştiremezse, Finansal Fair play’e takılacak. UEFA listesine yazamayacağı Nijeryalı golcü oyuncuyu önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki maçlarda da oynatamayacak.

Galatasaray yönetimi, Henry Onyekuru’nun bonservisi için satış yapmaya çalışacak ve ilk aday West Bromwich Albion’a kiralanan Mbaye Diagne. Aslan, 13 milyon Euro’ya alınan Diagne’yi 6 milyon Euro’ya satmaya hazır. Onyekuru’ya benzer satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed için ise bir sorun bulunmuyor. Mısırlı forvet için Finansal Fair play sona erdikten sonra yani 2022 yaz transfer döneminde 4 milyon dolara alınacak.

HENRY ONYEKURU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Henry Chukwuemeka Onyekuru olan Henry Onyekuru Nijerya’da 5 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Nijeryalı milli futbolcu 23 yaşındadır ve forvet pozisyonunda oynamaktadır. Henry daha önce 2018-2019 sezonunda da Galatasaray’da oynamıştır.

HENRY ONYEKURU’NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

2015-2017 Eupen

2017-2019 Everton

2017-2018 Kiralık olarak Anderlecht

2018-2019 Kiralık olarak Galatasaray

2019 AS Monaco

2020 Kiralık olarak Galatasaray

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 17:38