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Galatasaray'dan Emre Mor bombası !

Son dakika gelen bilgilere göre Galatasaray'ın genç yıldız Emre Mor ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.Sarı-kırmızılılar Emre Mor ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı..

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:56
Galatasaray'dan Emre Mor bombası !

Ntv Spor'un son dakika verdiği habere göre Galatasaray, Celta Vigo forması giyen genç yıldız Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.Son dakika gelen bilgilere göre Galatasaray'ın genç yıldız Emre Mor ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.Sarı-kırmızılılar Emre Mor ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı..

İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor..

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir..

Emre Mor'un Milli Takım'dan da çok sevdiği Fatih Terim ile yeniden çalışmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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