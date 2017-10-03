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Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !

Galatasaray sezon başında rekor bir ücretle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

03 Ekim 2017 Salı 13:02
Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !

M.Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz üÜnder sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'ya transfer olmuştu.Roma'da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder forma giyebileceği bir kulüp arıyor.Düzenli olarak forma giyemediği için gelişememekten korkan Cengiz Ünder , Türkiye'ye geri mi dönüyor ?

Galatasaray'ın Cengiz Ünder'i devre arasında kiralamak için kulübü Roma ile görüşmelere başladığı iddia edildi.Özellikle teknik direktör Tudor'un da genç yıldızı kadrosunda görmek istediği bildirildi.Fanatik bir Galatasaray'lı olan Cengiz Ünder'in ise sarı kırmızılı formayı giymekten mutluluk duyacağı öğrenildi.

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