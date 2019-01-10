Galatasaray'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' jesti!

Terim'den santrfor esprisi!

ANTALYA () - Galatasaray Kulübü, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde sarı kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarını unutmadı.

2018-2019 sezonu ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Galatasaray'da akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TERİM'DEN SANTRFOR ESPRİSİ!

Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada teknik direktör Fatih Terim de yer alırken, mücadeleyi teknik ekip kazandı.

Henüz santrfor transferi yapmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensupları takımında iki gol atan Demirören Haber Ajansı () muhabiri Serhan Türk'ü göstererek, "Ben forvetimi buldum" esprisi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pasta kesiminden detaylar

- Maçtan detaylar

- Fotoğraf çekimi