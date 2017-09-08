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Galatasaray'dan bir transfer daha Nakoulma süprizi !

Aslan transferde hız kesmiyor.Galatasaray ligimizi yakından tanıyan Prejuce Nakoulma için girişimlere başladı.Aslan golcü transferi her an gerçekleşebilir.

08 Eylül 2017 Cuma 09:52
Galatasaray'dan bir transfer daha Nakoulma süprizi !

 Galatasaray Transferin kapanmasına saatler kala hareketli dakikalar yaşıyor. Flaş Arda Turan transferi ile gündemi sarsan Galatasaray yönetimi Fransa'dan bir uçak daha kaldırıyor. Galatasaray, Türkiye'de bir dönem forma giyen Prejuce Nakoulma transferi için harekete geçti.

Galatasaray'dan son dakika Prejuce Nakoulma transferi süprizi

Galatasaray yönetimi transferin son gününde yoğun bir gün geçirecek. Sarı kırmızılılar bir yandan Arda Turan transferi için yoğun çaba sarfederken diğer yandan Prejuce Nakoulma transferi için girişimlere başladığı iddia edildi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, 30 yaşındaki sol kanat oyuncunun da Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Prejuce Nakoulma daha önce ülkemizde Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu formaları giydi. 30 yaşındaki oyuncu Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Nantes ile sözleşme imzalamıştı.

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