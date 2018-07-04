Galatasaray'da Yaz Temizliği

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Eray İşcan, Yasin Öztekin, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Hakan ve Carrasso ile yeni sözleşme yapılmamıştı.Bu oyuncular ile yolların ayrılmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların eli, 5 milyon euro'yu bulan bir rakam kadar rahatladı.Terim, sakatlık bahanesini öne sürerek henüz idmanlara katılmayan Tolga Ciğerci'nin de kesin olarak gitmesini istiyor.Uygun bir kulüp bulunursa Eren Derdiyok'un da ayrılmasına sıcak bakıyor.Bu iki oyuncu da başka takımlara transfer olursa toplamda 10 milyon euro'luk bir kaynak oluşturulacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 14:27