Galatasaray'da Wesley Sneijder sesleri !

Teknik direktör Fatih Terim'in göreve yeniden gelmesiyle bambaşka bir havaya bürünen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'a dönmesinin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı.İmparator'un yuvaya dönmesinin ardından Cimbom'da gözler sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'a çevrildi.

Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası takımdan gönderilen Igor Tudor ile ters düşen ve Cimbom'dan ayrılarak Nice'e transfer olan HollandalI yıldızın yeniden Galatasaray'a dönmek istediği iddia edildi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'm durumunun araştırılmasını istedi.