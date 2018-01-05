Galatasaray'da süpriz ayrılık !

Galatasaray'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi.Galatasaray Odeabank'ta kötü gidişatın faturası ağır oldu. İlk olarak Galatasaray'ın Basketboldan Sorumlu Üyesi Can Topsakal, geçtiğimiz günlerde şube sorumluluğundan istifa etmişti..
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla da Erman Kunter'in görevine son verildiği belirtildi.
GALATASARAY'DA AYRILIK AÇIKLAMASI
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü