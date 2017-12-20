Galatasaray'da son dakika gelişmesi ! Yeniden kadroya dahil oldu

Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sezon başında kadro dışı bırakılan Hakan Balta da yer alması dikkat çekti.Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor'un görevden ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılar, çalışmalarını Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştiriyor.
Hakan Balta teknik direktör Igor Tudor'un takımdan ayrılmasıyla yeniden arkadaşlarının arasına döndü.
Hakan Balta, sarı-kırmızılı formayı son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında giymişti.