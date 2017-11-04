Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor...

Süper Lig'de 11.haftanın açılışı bu akşam lider Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.Maçın sonlarına doğru sarı kart gören Serdar Aziz , Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

89.dakikada sarı kart gören Serdar Aziz , zorlu M.Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Maicon ve Fernando ise Igor Tudor tarafından kenara alınarak sarı kart görmeden maçı tamamlamış oldu.Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi Feghouli'nin de cezası bulunuyor.