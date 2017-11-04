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Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor !

Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek rahat bir galibiyet aldı.Bu galibiyet sonrası liderliğini sürdürmüş oldu.Maçın sonlarına doğru ise Serdar Aziz'in cezalı duruma düşmesi şok etkisi yarattı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 01:39
Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanıyor !

Süper Lig'de 11.haftanın açılışı bu akşam lider Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.Maçın sonlarına doğru sarı kart gören Serdar Aziz , Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

89.dakikada sarı kart gören Serdar Aziz , zorlu M.Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Maicon ve Fernando ise Igor Tudor tarafından kenara alınarak sarı kart görmeden maçı tamamlamış oldu.Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi Feghouli'nin de cezası bulunuyor.

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