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Galatasaray'da Nigel de Jong ve Donk'a yol gözüktü !

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.Galatasaray Yönetimi kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong ve Donk'u devre arasında göndermeyi planlıyor.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:17
Galatasaray'da Nigel de Jong ve Donk'a yol gözüktü !

Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden De Jong ve Donk'un satışı gerçekleşmeyince, iki oyuncu da takımda kalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer dönemi kapanmasına rağmen çalışmalara devam ediyor.

DEVRE ARASINDA GİDECEKLER

Bu doğrultuda iki Hollandalı oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapıldığı ve devre arasında yolların ayrılması için uzlaşma sağlandığı belirlendi. Tecrübeli Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'un ABD'ye dönmesi, Donk'un ise büyük ihtimalle İspanya'ya gitmesi bekleniyor.
Galatasaray bu oyuncular için bonservis bedeli istemiyor.
 

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