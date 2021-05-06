Galatasaray'da İstifa Üstüne İstifa! Kulüpte Sert Rüzgarlar Esiyor

Galatasaray'da kargaşa devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın iptal edilen başkanlık seçiminin yankıları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyelerinden olan Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peşi sıra gelen istifalar ise Galatasaray tarafından beklenmiyordu.

Sarı-kırmızılı takımın bir süredir talihsiz sekilde ilerlerken, gündeme gelen son olaylar ile bir kez daha gündeme oturdu.Galatasaray yönetim kurulu üyelerinden olan Mahmut Recevik istifa kararından sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda 29 Mayıs tarihinde yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda toplu ayrılıklar yaşandı. Bu istifaların seçim kararının iptal edilmesine karşı yapıldığı düşünülüyor.

İptal Kararı Sonrası İstifa Etti

Sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu üyelerinden olan Mahmut Recevik ile diğer bir üye olan Emre Erdoğan görevinden yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.

Diğer yandan Sedat Besen atmış olduğu twette, ‘’ Yönetim kurulu üyemiz ve Kardeşim Emre Erdoğan Hocamızın Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğiniişittim umarım doğru değildir. Geç ama olması gereken bir harekettir. Şimdi sıra GS mi yoksa MC’e mi sadık olacaklarına karar verecek olan diğer üyelerimizde!! Tarih unutmaz!!’’ Açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da 29 Mayıs tarihinde yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda toplu istifalar başladı. Bu istifaların seçim kararının iptal edilmesi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Sedat Besen’in bu paylaşımına Emre Erdoğan'dan cevap gecikmedi. Erdoğan, ‘’ Doğru ama Övünç ikna olmadı’’ açıklamasını yaptı. Bu ayrılışlar başka istifaların gelmesine yol açar mı bilinmez.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 00:11