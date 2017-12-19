Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu süprizi !

Fatih Terim'in başkanlığa hazırlanması, yabancı teknik adamların istekleri Galatasaray'ı yerli teknik adamlara yöneltti.Galatasaray'da ilk olarak geçtiğimiz dönemlerde Fatih Terim'in de yardımcılığını yapan Hasan Şaş ismi ön plana çıktı.Galatasaray'da Hasan Şaş'a "gel, başla" denileceği iddia ediliyor. Hasan Şaş'la anlaşma yapılana kadar takımı alt yapı antrenörü Emrah Bayraktar idare edecek.

Spor dünyasına bomba gibi düşen haber de Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak "Göreve hazırım" dediği iddia edildi.Öyleki Hamza Hamzaoğlu'nun Antalyaspor'un teklifini de bu yüzden ertelediği dedikodusu dolanıyor.