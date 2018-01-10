Galatasaray'da gündem Oumar Niasse !

Transferde ilk hedef olarak belirlenen sol bek için arayışlarda olan Galatasaray Yönetimi bir yandan da Gomis'in yanına etkili bir forvet arayışlarına girdi.Galatasaray eski gözdesi Oumar Niasse için yeniden harekete geçti.Oumar Niasse’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.

Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi