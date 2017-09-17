Galatasaray'da Gomis şov devam ediyor Galatasaray 2-0 Kasımpaşa

Galatasaray, yine müthiş oynadığı maçta Kasımpaşa’yı ‘Kral golcüsü’ Gomis’le darmadağın etti. 42 bin taraftarı önünde rakibini futbol olarak ezen Galatasaray, durdurulamaz forveti Gomis’in iki golüyle 3 puana uzanıp, zirvedeki yerini sağlama aldı. 5 maçta da fileleri sarsan GOLmis, 7 gole ulaştı

Lige 3'te 3'le başlayıp Antalya'da fren yapan Galatasaray, seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Cimbom, 90 dakika boyunca sahanın tek hakimiydi. Tempoyu bir an bile düşürmedi, yine futbol ziyafeti sunup, taraftarını mest etti. İlk yarıda tam net 6 pozisyon bulan sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü devre biterken buldu. 44'te Gomis, Belhanda'dan aldığı pasla üç rakibini ekarte edip, topu ağlara gönderdi.

G.Saray, vitesi ikinci yarıda da düşürmedi, 42 bin taraftarının itici gücüyle saldırmaya devam etti; 79'da süper forveti Gomis'le farkı 2'ye taşıdı. Belhanda, nefis ortasıyla bu gole de katkıda bulunurken, asisti ise kafayla Serdar Aziz yaptı. 5 maçta da fileleri havalandırmayı başaran Gomis, toplamda 7 gole ulaştı. Zirveyi sağlama alan Aslan, bu galibiyetle şampiyonluğa ne kadar inandığını bir kez daha gösterdi.

2000 RUHU

Süper Lig'in lideri G.Saray dün muhteşem taraftarının önünde coşkulu oynayarak Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri 44. ve 79. dakikada Gomis attı. 13 puana yükselen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Kupası'nı kazandığı 200 yılındaki gibi rakiplerine şans tanımıyor ve emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Aslan, coşkulu futboluyla taraftarını mest ediyor. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17'sini G.Saray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Cimbom'un 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta G.Saray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.

AGRESİF TEMPOLU FUTBOL MEST ETTİ

Hamzaoğlu'nun Akhisar'ını andıran Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'sı maç boyunca etkisiz kaldı. Tudor'un Östersunds faciası sonrası "Mükemmel bir takım göreceksiniz" dediği G.Saray ilk 5 haftada topladığı 13 puandan çok oynadığı agresif-tempolu futbolla taraftarını mutlu etti.

100. GALİBİYET

15 Ocak 2011 tarihinde hizmete giren Türk Telekom Stadyumu, Kasımpaşa maçında dalya dedi. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadyumu'ndan sonra maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçından alınan galibiyetle Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyetini görmüş oldu.

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