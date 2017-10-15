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Galatasaray'da GOLmis geri döndü ! A.Konyaspor 0 Galatasaray 2

Süper Lig'in 8.haftasında liderlik ve namağlup ünvanını koruyan Galatasaray Konya'da Atiker Konyaspor'un konuğu oldu.Aslan bu deplasmandan da 3 puanla ayrıldı.

15 Ekim 2017 Pazar 02:36
Galatasaray'da GOLmis geri döndü ! A.Konyaspor 0 Galatasaray 2

MAÇIN İLK 11'LERİ

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Musa Araz, Fofana, Manyama

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Akçay

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

ASLAN GÖZÜ FENER'E DİKTİ

Süper Lig'de 8.Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Atiker Konyaspor Galatasaray maçı , Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Selçuk İnan'ın asistinde Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Maçın hakimiyetini tamamen eline alan Galatasaray Gomis'in penaltıda attığı ikinci golle iyice rahatlarken durumu 2-0 getirdi.Maçta başka gol olmazken Galatasaray bu sonuçla puanına 22'ye yüksellti.Böylelikle en yakın rakibi Beşiktaş'a henüz 8.haftada 8 puan fark atmış oldu

SÜPER LİG'DE BİR İLK

Galatasaray , Atiker Konyaspor karşısında çıktığı 11'de Türk futbolcu bulunmazken Galatasaray'ın bu ilk 11'i Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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