Galatasaray'da GOLmis geri döndü ! A.Konyaspor 0 Galatasaray 2

MAÇIN İLK 11'LERİ

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Musa Araz, Fofana, Manyama

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Akçay

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

ASLAN GÖZÜ FENER'E DİKTİ

Süper Lig'de 8.Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Atiker Konyaspor Galatasaray maçı , Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Selçuk İnan'ın asistinde Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Maçın hakimiyetini tamamen eline alan Galatasaray Gomis'in penaltıda attığı ikinci golle iyice rahatlarken durumu 2-0 getirdi.Maçta başka gol olmazken Galatasaray bu sonuçla puanına 22'ye yüksellti.Böylelikle en yakın rakibi Beşiktaş'a henüz 8.haftada 8 puan fark atmış oldu

SÜPER LİG'DE BİR İLK

Galatasaray , Atiker Konyaspor karşısında çıktığı 11'de Türk futbolcu bulunmazken Galatasaray'ın bu ilk 11'i Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.