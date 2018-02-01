Galatasaray'da Fernando şoku yaşanıyor

İlk yarının son maçında sakatlanan Fernando Reges'ten kötü haber... Yönetim, son 4 resmi maçta forma giyemeyen Brezilyalı oyuncunun tedavisinin ikinci kısmını Portekiz'de sürdüreceğini açıkladı. .

Sezon başından beri takımın vazgeçlmezlerinden olan ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Fernando'dan üzücü haber geldi.30 yaşındaki ön liberonun en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor..Fernando'nun iç yan bağında 3. derece yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmişti..

Fernando sakatlığı nedeniyle 3 lig maçında forma giyememişti.