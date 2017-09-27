Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !

Bursaspor maçında oyuna sonradan dahil olan Feghouli oynadığı futbolla ve attığı mükemmel golle ne kadar doğru bir transfer olduğunu göstermiş oldu.Bursaspor maçında Tolga Ciğerci'nin sakatlanması sonrası Feghouli'ye ilk 11 yolu açıldı.