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Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !

Bursaspor maçında oyuna sonradan dahil olan Feghouli oynadığı futbolla ve attığı mükemmel golle ne kadar doğru bir transfer olduğunu göstermiş oldu.Bursaspor maçında Tolga Ciğerci'nin sakatlanması sonrası Feghouli'ye ilk 11 yolu açıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:57
Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !

Bursa'da attığı muhteşem golle Galatasaray'ı ipten alan Sofiane Feghouli'ye ilk 11 yolu tamamen açıldı. Sağlık heyetinin kararıyla tedaviye alınan Tolga Ciğerci'nin yerine Feghouli'nin Karabükspor maçında oynaması kesinleşti. 4-1-4-1 sistemini bozmayacak olan Tudor, Rodrigues'i asıl bölgesi sol kanada çekecek ve Mariano'nun önünde sağ kanatta Feghouli'ye formayı verecek. Cezayirli oyuncunun Galatasaray'da sergilediği performans milli takımdaki hocası Lucas Alcaraz'ı da çok mutlu etti. Feghouli'ye jet hızıyla Cezayir'in Dünya Kupası Afrika elemelerinde Kamerun'la oynayacağı maçın aday kadrosuna alındığı bildirildi.

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