Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı (2)

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan sözleşmede 3 yıllık uzatma opsiyonu da yer aldı. Böylelikle Terim, 31.05.2021 tarihinden sonra da yönetimle anlaşma sağlarsa, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da Galatasaray'ın başında olacak.