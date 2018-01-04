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Galatasaray'da efsane geri döndü !

Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından yeniden Galatasaray'da görev almaya başlayan Fatih Terim'in ilk yardımcısı kesinleşti.Galatasaray'ın efsanesi kaleci Taffarel yeniden Galatasaray'a geldi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:16
Galatasaray'da efsane geri döndü !

17 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray'daki kaleci antrenörlüğü görevinden ayrılan Taffarel , çok sevdiği Fatih Terim'in yeniden göreve gelmesiyle  sarı kırmızılı takıma döndü.Galatasaray'a yeniden döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Taffarel'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

TAFFAREL'İN PAYLAŞIMI

Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim . 
Evet Cimbom nerde kalmıştık!

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