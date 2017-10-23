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Galatasaray'da derbi bereketi yaşanıyor !

Süper Lig'in 9.haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde taraftar rekoru kırıldı.Galatasaraylı taraftarların maça ve lisanslı ürünlere yoğun ilgilisi yönetimi sevindirdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 09:47
Galatasaray'da derbi bereketi yaşanıyor !

Galatasaray Süper Lig'in 9.Haftası'nda kendi evinde ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk defa bir maçı gol atamadan tamamlamış oldu.

Sarı-Kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Fenerbahçe derbisinde bir rekor kırıldı.Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe derbisi ile taraftar rekorunu kırdı.Taraftarların maça ve lisanslı ürünlere yoğun ilgisi yönetimin de yüzünü güldürdü.Galatasaray dün akşam ki derbi sayesinde kasasına 8 Milyon TL para koydu.

Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 maçlı kombine bileti çıkartan Galatasaray Yönetimi bu hareketi sayesinde 6 milyon TL'yi kasasına koymuştu.Derbi gününde de stadın çevresinde lisanslı ürün standlarından ve Türk Telekom Stadyumu'nun ordaki Gs Store'den satış rekoru kırarak 2 milyon TL'yi kasasına koydu.

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