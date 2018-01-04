Galatasaray'da beklenmedik istifa !

Galatasaray'da basketboldaki kötü gidişatın sorumlularından görülen Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Sorumlusu Can Topsakal görevinden istifa ettiğini açıkladı.Yaşanan bu gelişme sonrasında Galatasaray Kulübü'nden resmi bir açıklama yayınlandı.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır.

Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü