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Galatasaray'da 4.Fatih Terim dönemi resmen başladı !

Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımdan gönderilen teknik direktör Igor Tudor'un yerine gelecek isim merak ediliyordu.Bu isim Galatasaraylı taraftarların en çok istediği isim olan Fatih Terim oldu ...

22 Aralık 2017 Cuma 09:46
Galatasaray'da 4.Fatih Terim dönemi resmen başladı !

Galatasaray, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını duyurdu..

Fatih Terim resmi twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla Galatasaray'lı taraftarları çılgına çevirdi.Dün gece saatlerinde yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada zirveye çıktı ve binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ , Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz futbol A takımı teknik direktörlüğü için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." denildi..

Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. kez geri dönmesinin ardından yardımcısının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

Süper Lig'in devre arasından önceki son maçı Göztepe ile oynayacak olan Galatasaray'da Fatih Terim ayağının tozuyla maça çıkacak ve ilk yarıdaki son maçta takımının başında olacak.Fatih Terim'in yardımcılarının Hasan Şaş ile birlikte taraftarın çok sevdiği İsveçli Johan Elmander olacağı kaydedildi.

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