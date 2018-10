Galatasaray'da 113'üncü kuruluş yılı kutlandı

Mustafa Cengiz: "Galatasarayımız yenilse de yense de her zaman zaferlerle taçlandıran onurlu duruşun timsalidir"

Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray markasının değerini kaybetmemesi için kurumsallık ve devamlılık esastır"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Galatasaray Kulübü, kuruluşunun 113'üncü yılını Galatasaray Lisesi'nde düzenlediği etkinlik ile kutladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in lise bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan etkinlik, Tevfik Fikret Salonu'nda devam etti. Düzenlenen organizasyona, Mustafa Cengiz'in yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, camianın önemli isimleri ile Galatasaray sporcuları ve antrenörleri katıldı.

CENGİZ: "GALATASARAYIMIZ YENİLSE DE YENSE DE HER ZAMAN ZAFERLERLE TAÇLANDIRAN ONURLU DURUŞUN TİMSALİDİR"

Törende açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişlerine her zaman sahip çıkmaları gerektiğini ve gelecek yıllara emin adımlarla yürüyebilmeyi umut ettiğini ifade ederek, "İnsanın yaşamında hayal edip, tutkuyla peşine düştüğü belirli objeler vardır. Burada bulunan çoğu kişi için bu obje ve bu ruh Galatasaray oldu. Ne mutlu bize ve ne mutlu bana ki Galatasaray'ın 113'üncü yıl kutlama töreninde burada size hitap edebilme şerefine ulaştım. Galatasaray'ın kuruluş süreci çok enteresan. Altı, yedi arkadaş bir gün bu okuldaki bir edebiyat dersinde bir araya geliyor ve 'Biz bir takım kuralım' diyorlar. Ali Sami Yen ve arkadaşları, isim olarak önce 'Zafer' anlamına gelen 'Gloria', daha sonra 'Cesaret' anlamına gelen 'Audace' isimlerini düşünüyorlar. En son da takımın adını Enderun görevini gören ve 1481'den itibaren devletimize diplomat ve devlet adamı yetiştiren Galatasaray adını seçiyorlar.

Biz yabancılara bu özet hikayeyi anlattığımızda çok şaşırıyorlar. Çünkü genelde Avrupa'da futbol kulüpleri ya orada bulunan bir İngiliz'in teşvik etmesiyle ya da orada bulunan aristokrat ve gelişmiş ailelerin önderliğiyle kuruluyor. Ancak Galatasaray burada bulunan 7 öğrencinin kurduğu bir kulüp. Bu okulda yanan bu ateş önce bütün semti, sonra bütün İstanbul'u, sonra bütün Türkiye'yi ve son olarak da bütün dünyayı sarıyor. Bu ateşin çıktığı yer de Galatasaray Lisesi. Biz Galatasaray Lisesi'ne her zaman sahip çıkmalıyız. Galatasaray Lisesi'nde okusak da okumasak da şunu hiç unutmamalıyız. Bizi mutlu eden, bizi bazen üzse de üzmesi bile tatlı olan, çünkü asla riyakar, hile ve tehdit ile zafer elde etmeyen Galatasarayımız, yenilse de yense de her zaman zaferlerle taçlandırılan onurlu duruşun timsalidir. Bu timsalin doğduğu yer bir lisenin sınıfıdır. O lise de Galatasaray Lisesi'dir. Köklerimiz Galatasaray Lisesi'dir. Köklerimize her zaman sahip çıkalım ve 113'üncü yılımızda övünçle, gururla 1113'üncü yıllara torunlarımızın torunlarıyla yürüyebilmenin bizlere nasip olmasını dileyelim" dedi.

Başkan Mustafa Cengiz'in konuşmasından sonra tören, en kıdemli üye 2710 Sicil Numaralı Can Kıraç'ın Mustafa Cengiz ile yaş kütüğüne 113'üncü yıl plaketini çakmasıyla sürdü.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: "GALATASARAY MARKASININ DEĞERİNİ KAYBETMEMESİ İÇİN KURUMSALLIK VE DEVAMLILIK ESASTIR"

Sarı-kırmızılı kulüpte 50 yılını dolduran divan üyelerine berat ve madalyalarını vermek üzere kürsüye gelen Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu ve bu markanın sürdürülebilir olması için değerini kaybetmeyecek bir kurumsallığın ve devamlılığın esas olduğunu belirterek, "Galatasaray Spor Kulbünü'nün 113'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamak için yaptığımız bu törene hoş geldiniz. Kulübümüze 50 yıldır hizmet veren üyelerimizin, 50'nci yıl beratlarını ve madalyalarını verme görevi bana takdim edildi. Bunun için teşekkür ediyorum. Divan, Galatasaray Spor Kulübü'nün bağımsız en yüksek danışma ve istişare kuruludur. Zannedildiği veya algılatılmaya çalışıldığı gibi Galatasaray Spor Kulübü yaşlı değildir. Galatasaray'da kaydı açık divan üyesi 2250 kişidir. Son 10 yılda 25 yıllık kıdemden sonra üye olmuştur. Daha öncesinde üye olabilmek için 30 yıllık kıdeme sahip olmak gerekiyordu. Aktif divan üyelerimizin yaklaşık 1000'i seçimlere katılmaktadır. Divan üyelerimizin arasında 328 kadın, 1924 erkek üyemiz vardır. Galatasaray'ın her zaman çok büyük bir dünya markası olduğunu söylüyoruz. Ancak bu markanın sürdürülebilir olması ve Galatasaray markasının değerini kaybetmemesi için kurumsallık ve devamlılık esastır. Biz bu kurumsallığı ve devamlılığı sadece bize bu kurumsal hafızayı ve deneyimlerini aktaran değerli üyelerimizden, tecrübeli büyüklerimizden alabiliriz. Dolayısıyla bu devamlılığı sağlamanın önemini, Galatasaray'ın sadece bir futbol veya spor kulübü olmadığını; Galatasaray'ın bir yaşam tarzı olduğunu unutmamak gerekir. Bize bu kurumsal hafızayı aktaran, Galatasaray'ımızın yazılı olmayan kaidelerini bizlerle paylaşan değerli büyüklerimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizi bugünlere getiren değerli büyüklerimize ben huzurlarınızda teşekkür etmek, üyeliklerinde 50'nci yılını dolduran değerli üyelerimize de berat ve madalyalarını sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün tüm sportif şubelerde elde ettiği başarıların okunması ve kupaların takdim edilmesiyle devam eden tören, geleneksel pilav etkinliği ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mustafa Cengiz'in konuşması

- Eşref Hamacıoğlu'nun konuşması

- Kupaların takdimi edilmesi

- Genel detaylar