Galatasaray- Çaykur Rizespor Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel İlk 11’ler

19 Mart Cuma günü, taraftarlar Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un kıyasıya rekabetine seyirci olacak. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde olan sarı-kırmızılı takım puan kaybetmek istemiyor. Bülent Uygun yönetiminde olan Rizespor ise puan vermeye hiç niyetli değil peki heyecan dorukta olacak. Karşılaşmanın saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman olacak? Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor konuk edecek üst üste kriz atlatan sarı-kırmızılı takım önce Ankaragücü ile Sivasspor karşısında puan kaybı yaşarken daha sonrasında Belhanda krizini yaşadı. Şampiyonluk yarışında rakiplerine puan kazandırmak istemeyen Fatih Terim'in aslanları yarınki karşılaşmada fire vermeden yola devam etmek istiyor. Bülent Uygun'un yönetiminde alan çıktığı ilk maçta Hatayspor'un mağlup eden Çaykur Rizespor ikide iki yapmadım peşinden nokta sarı-kırmızılı takım ilk sezon Çaykur Rizespor ile olan karşılaşmasında 4-0 galip olmuştu.

Galatasaray- Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta veHangi Kanalda ?

19 Mart günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yaşanacak karşılaşma saat 19:00 da başlayacak. Kıyasıya rekabeti yönetecek hakem ise Volkan Bayarslan olacak beın Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak olan maç için nefesler tutuldu.

Muhtemel ilk 11’ler :

Galatasaray: Yedlin, Marcao, luyindama, Feghouli, Etobo, Emre Kılınç, Falcao, Mohamed, Fernandes, Saracchi, Muslera

Çaykur Rizespor: Skoda, Selim, İsmail, Gökhan, Boldrin, Djokovic, Samudio, Moroziuk, Talbi, Baiano, Fernando

Sarı-kırmızılı takımda, karşılaşma öncesi 4 tane futbolcu sarı kart ceza sınırı içerisinde bulunuyor, Ryan Babel, Christan Lyindama, Etebo, Marcao yarın oynanacak olan maçta kart görmeleri durumunda 32. haftada Hatayspor ile olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor yaşamış oldukları 28 karşılaşmada Rizespor 7 kez galibiyet alırken 10 kez berabere ve 11 kez de mağlubiyet aldı. Çaykur Rizespor elde etmiş oldu 31 puanla 30 haftayı averajla 14 sırada tamamladı.