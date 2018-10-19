Galatasaray - Bursaspor maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Bursaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlendi.

ASLAN'IN KENDİ SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı son 22 maçın 21'inde gülen taraf olmayı başardı. Son olarak 6 Mayıs 2017'de kendi sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı kırmızılı takım, bu süreçten sonra kendi sahasında çıktığı 22 lig maçında yalnızca bir kez puan kaybı yaşadı. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılan sarı kırmızılı takım, bu mücadele dışında kendi sahasında çıktığı maçların tamamını kazanmayı başarmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim'in göreve geldiği 22 Aralık 2017 tarihinden bu yana kendi sahasında 13 lig maçına çıkan Galatasaray, bu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Sarı kırmızılı takımda sakatlığından dolayı kadroda bulunmayan Henry Onyekuru yerine Sofiane Feghouli ilk 11'de şans buldu. Kalede Fernando Muslera'ya görev veren deneyimli teknik adam, savunma hattını Mariano, Ozan, Serdar ve Ömer'den oluşturdu. Orta sahada Fernando ve N'diaye'ye forma veren Terim, bu oyuncuların önünde Belhanda, Rodrigues ve Feghouli'yi oynattı. Fatih Terim santrforda ise Sinan Gümüş'e şans verdi.

AYBABA 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının ligin 8'inci haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı ve sezonun ilk galibiyetini aldığı mücadelenin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Sol bekte Iasmin Latovlevici yerine MKE Ankaragücü maçında sol önde oynayan Umut Meraş'ı oynatan Aybaba, Umut'tan boşalan sol kanada ise Yusuf Erdoğan'ı yerleştirdi. Abdullahi Shehu yerine Tunay Torun'la Galatasaray karşısına çıkan Aybaba, Ramazan Keskin yerine Stephane Badji, Bogdan Stancu yerine ise Burak Kapacak'ı sahaya sürdü. Bursaspor sahaya; Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Badji, Aytaç, Tunay, Burak, Yusuf ve Sakho ilk 11'i ile çıktı.