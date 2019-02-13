Galatasaray - BLMA: 50-64

İSTANBUL ()
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Gellert Kapitany (Macaristan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
GALATASARAY: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2
BLMA: Bernies, Malashenko 8, Tchatchouang 15, Whitcomb 23, Wurtz 12, Bankole 2, Duchet, Trebec 4
1'İNCİ PERİYOT: 7-19
İLK YARI: 16-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-49
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Fransa temsilcisi BLMA'ya 60-54 mağlup oldu.