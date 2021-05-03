Galatasaray- Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Süper Lig 40. hafta Maçları

Süper Lig'de Heyecan sürüyor. Şampiyonluk yolunda takımlar son viraja girdi. Son haftalara yaklaştıkça nabızlar daha da yükseliyor. Lider koltuğunda oturan Beşiktaş şu an şampiyonluğa en yakın aday olarak gözüküyor. Beşiktaş'ın ardından, Fenerbahçe ikinci sıradayken sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz haftalarda göstermiş olduğu düşük performansı nedeniyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi. Galatasaray böylelikle şampiyon olmaya bir adım uzaklaştı. İlerleyen günlerde yapılacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi ise takım için oldukça önemli. Sarı-kırmızılı takım, geçmiş haftaları tolere edebilmek için siyah beyazlı takım ile kıyasıya bir rekabet içinde olacaktır. Beşiktaş ise liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırmak için maçtan galip ayrılmanın hesapları içerisinde Şampiyonluk yarışının zorlu geçtiği Süper Lig'de, kritik bir maç olan Galatasaray Beşiktaş derbisi nefesler tutuldu ve maç günü merak içinde bekleniyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Taraftarlar tarafından sıkça sorulan bir soru haline geldi....

Süper Lig'de taraftarların merak içinde beklediği 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. Çok ses getireceği tahmin edilen 40. haftadaki Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi de nihayet belli oldu. Tarihin belli olmasının ardından futbolseverlerin araştırmaları ise yoğunlaştı. İşte, futbolseverlerin ve taraftarların merak içinde beklediği Galatasaray Beşiktaş derbisini tarihi...

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı netleşti. . Ligin 40. haftasında sarı-kırmızılı takım ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi tarihi 8 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre,

40. HAFTA

8 Mayıs Cumartesi günü :

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Kazım Karabekir Stadyumu

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Yeni 4 Eylül Stadyumu

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Çaykur Didi Stadyumu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Antakya Atatürk Stadyumu

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği : Stat açıklanmadı

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Gürsel Aksel Stadyumu

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Medical Park Stadyumu

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Eryaman Stadyumu

Galatasaray-Beşiktaş: Türk Telekom Stadyumu