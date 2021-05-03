Galatasaray- Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Süper Lig 40. hafta Maçları

Takımlar şampiyonluk için son yarış virajına girerken, ilerleyen günlerde gerçekleşecek olan Galatasaray- Beşiktaş maç detayları futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor.

Galatasaray- Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Süper Lig 40. hafta Maçları

Süper Lig'de Heyecan sürüyor.  Şampiyonluk yolunda takımlar  son viraja girdi. Son haftalara  yaklaştıkça nabızlar daha da yükseliyor.  Lider koltuğunda oturan Beşiktaş şu an şampiyonluğa en yakın aday olarak gözüküyor.  Beşiktaş'ın ardından,  Fenerbahçe  ikinci sıradayken  sarı-kırmızılı takım  geçtiğimiz haftalarda  göstermiş olduğu düşük performansı nedeniyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi. Galatasaray böylelikle  şampiyon olmaya bir adım uzaklaştı. İlerleyen  günlerde yapılacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi ise  takım için oldukça önemli. Sarı-kırmızılı takım,   geçmiş haftaları tolere edebilmek için siyah beyazlı takım ile  kıyasıya bir rekabet içinde olacaktır.  Beşiktaş ise  liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırmak için maçtan galip ayrılmanın hesapları içerisinde  Şampiyonluk yarışının  zorlu geçtiği Süper Lig'de, kritik bir maç olan Galatasaray Beşiktaş derbisi nefesler tutuldu ve maç günü  merak içinde bekleniyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Taraftarlar tarafından sıkça sorulan bir soru haline geldi....

Süper Lig'de taraftarların merak içinde beklediği 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı. Çok ses getireceği tahmin edilen 40. haftadaki Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi de nihayet belli oldu. Tarihin belli olmasının ardından futbolseverlerin araştırmaları ise yoğunlaştı. İşte, futbolseverlerin ve taraftarların merak içinde beklediği Galatasaray Beşiktaş derbisini tarihi...

Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı netleşti. . Ligin 40. haftasında sarı-kırmızılı takım ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi tarihi 8 Mayıs Cumartesi  olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu  tarafından yapılan açıklamaya göre,

40. HAFTA

8 Mayıs Cumartesi günü :

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Kazım Karabekir Stadyumu

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Yeni 4 Eylül  Stadyumu

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has  Stadyumu

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Çaykur Didi Stadyumu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Antakya Atatürk  Stadyumu

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği : Stat açıklanmadı

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Gürsel Aksel  Stadyumu

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Medical Park  Stadyumu

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Eryaman  Stadyumu

Galatasaray-Beşiktaş: Türk Telekom Stadyumu

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