Galatasaray - Benfica maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,() - UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur'unda Galatasaray'ın konuğu Benfica olacak. Saat 20:55'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevill üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

BENFİCA: Vlachodimos - Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic