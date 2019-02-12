Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

İSTANBUL,() -

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak maçının hakemleri açıklandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesús Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yaparken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.