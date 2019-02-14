Galatasaray - Benfica maçından notlar

- Terim'den tek değişiklik

- Benfica eksik

- 3 maçın 2'sini Galatasaray kazandı

- Maça yoğun ilgi

Ata SELÇUK / İSTANBUL () - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz'in Benfica takımını konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan mücadelede Jesus Gil Manzano düdük çaldı. Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla üstlendi.

TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ligin 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Donk yerine, Fernando'yu ilk 11'e dahil etti. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir, Semih Kaya, Mitroglou, sakatlıktan yeni dönen ve uzun süre sonra ligde Trabzonspor mücadelesiyle forma şansı bulan Emre Akbaba ile Ömer Bayram ve Muğdat Çelik, Benfica maçında ilk 18'de yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne ilk 11'i ile çıktı.

BENFICA EKSİK

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'yle başlayan ve E Grubu'nu üçüncü sırada noktalayan Benfica, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray mücadelesinin kadrosuna takımın önemli isimlerinden Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Fejsa ve Conti'yi dahil etmedi.

Benfica'nın Galatasaray maçındaki 11'i şu şekilde: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes, Florentino, Salvio, Cervi, Felix, Seferovic.

3 MAÇIN 2'SİNİ GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Portekiz ekibini, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında yine aynı skorla geçti. Benfica da Galatasaray'ı aynı sezon oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında kendi sahasında yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.

RUI COSTA'DAN TERİM'E ZİYARET

Fiorentina ve Milan'da oynadığı dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öğrencisi olan eski efsane futbolcu Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile bir araya geldi ve hasret giderdi.

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