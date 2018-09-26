Galatasaray, B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, () -

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında B.B. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Sonrasında koordinasyon sürat çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştiren Galatasaray antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Selçuk İnan, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Sarı kırmızlı ekip, B.B. Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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