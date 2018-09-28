Galatasaray - BB Erzurumspor maçından notlar

- Terim'in Galatasaray ile 300'üncü lig maçı

- Feghouli bu sezon ilk kez 11'de

- Galatasaray'da 5 değişiklik

- Erzurum ekibinde tek değişiklik var

- Galatasaray Kulübü'nden Lennart Thy'a plaket

Ata SELÇUK / İSTANBUL ()

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00 başlayan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

TERİM'İN GALATASARAY İLE 300'ÜNCÜ LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300'üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196'sını kazanırken, 65'inde berabere kaldı, 38'inde ise mağlup oldu.

FEGHOULI BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor'a karşı ilk 11'de yer alarak bu sezon ilk kez 11'de forma giydi. Feghouli, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde oynadığı 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta ilk 11'de forma giyememişti.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Ozan Kabak yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Yuto Nagatomo yerine ise sezon başında takıma katılan Ömer Bayram'a şans veren Terim, orta sahada Fernando'yu yedek soyundurdu ve Ryan Donk'a yeniden ilk 11'de şans verdi. Sinan Gümüş yerine bu sezon ilk kez Sofiane Feghouli'ye ilk 11'de şans veren tecrübeli çalıştırıcı, Henry Onyekuru yerine ise Eren Derdiyok'u tek santrfor olarak sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, N'Diaye, Donk, Feghouli, Emre, Rodrigues, Eren ilk 11'i ile çıktı.

ERZURUM EKİBİNDE TEK DEĞİŞİKLİK VAR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında alınan MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mehmet Kısaparmak ile yollar ayrılırken, Mehmet Özdilek ile prensip anlaşmasına varıldı. Mehmet Özdilek sözleşme işlemlerinin maça yetiştirilememesinden ötürü Galatasaray mücadelesinde takımının başında sahaya çıkamazken, antrenör Adem Çağlayan takımı yöneten isim oldu.

Çağlayan, Galatasaray karşısında MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti ve stoperde Egemen Korkmaz yerine Stephane Acka'ya şans verdi. BB Erzurumspor sahaya; Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN LENNART THY'A PLAKET

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde FIFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde 'Fair Play Ödülü'ne layık görülen BB Erzurumsporlu futbolcu Lennart Thy'a plaket verdi. Teknik direktör Fatih Terim tarafından takdim edilen plaketi alan Thy'ı sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla tebrik etti.

Lennart Thy, geçtiğimiz Mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunmuş ve bu yüzden FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi olmuştu.

