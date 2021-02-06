Galatasaray Başkanına, Fenerbahçeli Taraftardan Saldırı Teşebbüsü!

İki ezeli rakip olarak bilinen Fenerbahçe ve Galatasaray bugün Fenerbahçe'nin evi, Kadıköy'de derbi maçı için karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım evlerine konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek galip oldu. 54. dakikada atılan gol Galatasaray'ı lider konumuna yükseltti. Rakiplerin karşılatığı son 2 deplasmanda Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbinin neticesinde Galatasaray 48 puana ulaşarak lider konuma yükseldi. Heyecanlı dakikalar yaşanan, doyasıya rekabet ortamının olduğu maç da ekstra 9 dakika daha verildi. Heyecanın yüksek olduğu bu maçın ardından istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçeli bir taraftar Sarı-kırmızılı takım klübünün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın üstüne doğru yürüyerek saldırı teşebbüsünde bulunmaya çalıştı.

Oynanan derbinin ardından açıklama yapan Abdurrahim Albayrak’a bir kişi saldırı girişiminde bulundu. Rambo Okan olarak tanınmakta olan Fenerbahçe taraftarı, Abdurrahim Albayrak'ın üstüne yürüyerek saldırı girişiminde bulundu.

Ülker stadında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından, Galatasaray kulübünün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına maçla ilgili ve basın mensuplarının bazı merak ettiği soruları açıklama üzere maçın oynandığu Ülker Stadının önüne çıktı. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarını yapmaya tam hazırlanırken Rambo Okan olarak bilinmekte olan Fenerbahçeli taraftar Abdurrahim Albayrak’a ‘’ Buraya ne yüzle geldin.’’ diyerek klüp başkanının üzerine doğru yürüdü.

Rambo Okan olarak bilinen gerçek adı Okan Güler olan spor şube ekipleri ve Abdurrahim Albayrak’ın yakın korumasının yapmış olduğu müdahale ile Rambo Okan olarak bilinen Okan Güler uzaklaştırıldı. Yaşanan arbede sonucunda burnundan darbe aldığı anlaşılan Okan Güler için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Rambo Okan olarak bilinen Fenerbahçeli taraftar Okan Güler, sağlık ekipleri tarafınca sedyeye alınarak ambulansa götürüldü. Yaşanan olayın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının kendisine yöneltmiş olduğu soruları cevapladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 23:54