Galatasaray Başkanı Maç Sonrası Ateş Püskürdü!

Bugün, 3 Mart Çarşamba günü saat 19:00'da başlayan Ankaragücü- Galatasaray maçı, olaylı geçti. Sarı-kırmızılı takımın Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu maçta, maçın hakemi Halil Umut Meler’e tepki yağdı. Sarı kırmızı takımın 2-1 mağlup edildiği Ankaragücü maçı sonrasında Halil Umut Meler tepki gördü.

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. açıklamasına sert sözler kullanan Albayrak, ‘’ Adalet istiyoruz farklı bir şey istemiyoruz’’. ifadesini kullandı.

Heyecanlı geçen Süper Toto Süper Ligi 28 haftasında Ankaragücü, sarı kırmızılı takıma karşı galip geldi. Zirve koltuğunda oturan Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken kaybetmiş oldu bu maç ile büyük darbe aldı.

Maçın hakemi Halil Umut meler, Ankaragücü takımının lehine vermiş oldu penaltı kararı ile Mostafa Mohamed’e vermiş olduğu kırmızı kart nedeniyle Galatasaraylıların hedefi haline geldi.

Sarı-kırmızılıların 2. başkanı olan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray- Ankaragücü maçı bittikten sonra açıklamalarda bulundu. Albayrak yapmış olduğu açıklamalarla sert sözlere yer verdi. Albayrak yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi, ‘’ Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kart ise Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. Mostafa Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz? Bu arada VAR'da Cüneyt Çakır var. Verilmeyen penaltı var ama kimse çağırmıyor. isyan ediyoruz arkadaşlar.’’ Açıklamasını yaptı.

Ayrıca sarı- kırmızılı takımın taraftarları oldukça tepkili. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Twitter hesabında takım kaptanı Arda Turan’ın maça ilişkin yorumları ve değerlendirmeleri paylaşıldı. Galatasaray Spor Kulübü'nün Twitter hesabından paylaşmış olduğu maç sonucunun altına binlerce yorum, beğeni ve paylaşım geldi. Diğer takımın taraftarları da bu paylaşımın altında toplanarak paylaşıma yorum yağdırdı.