Galatasaray Başkan Adayları Fatih Terim'e Destek Çıktı

İkinci sırada Süper Lig sezonunu tamamlayan Galatasaray'da olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk diğer başkan adaylarına başarılı isim Fatih Terim'in görevine devam etmesi için bir çağrı yaptı. Başkan adayları arasında bulunan Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşım yaptı ve düşüncelerini bu şekilde kamuoyuna açıkladı. Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi ardından yapılacak olması sebebiyle kamp sürecinin kayıtsız geçmesi adına tüm başkan adaylarına kim kazanacak olursa olsun teknik direktör Fatih Terim ile Galatasaray'ın yola devam edeceğini ifade edileceği ortak bir deklarasyona imzalarını atmalarına çağrıda bulunuyorum, şeklinde bir mesaj paylaştı. Yapımcı başkan adayları arasında bulunan Eşref Hamamcıoğlu, Burak elmas ve Metin Öztürk'ün konu ile ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar, başkan adaylığı hakkında düşünceleri, Fatih Terim'e verilen destek ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında bulunmaktadır.

Metin Öztürk de Hamamcıoğlu’nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalara destek verdi ve kendi hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Diğer adaylarında Fatih Terim ile ilgili kendileriyle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz, şeklinde ifadeler kullanıldı. Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yanı sıra diğer başkan adayı olan Burak Elmas da Galatasaray Kulübü yönetim kuruluna bir mektup yazıp önemli ifadeler kullandı.

Mevcut olan oyuncu kontratlarına yenilenmesi, uzatılması ya da feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik olarak takım planlaması için yapılacak transfer görüşmelerinde acil bir eylem planının gerekliliğine vurgu yapıldı. Bu sebeple seçimlerin yapılıp yeni yönetimin işe başlayana kadar futbol hakkında süreç ve alınacak kararlarda mevcut teknik direktör ve divan kurulu üyesi Terim'in rehberliğinde çalışılmasının en güvenilir ve doğru yol olacağı açıklanmış oldu.