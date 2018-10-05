ANTALYA () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Ana bölümde gruplar halinde dar alan oyunları oynayan sarı kırmızılı ekip antrenmanı, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray ile Antalyaspor, yarın akşam saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
ANTALYA () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim...
ANTALYA () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
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