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Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Antalya ile karşılaştı.Galatasaray ilk puan kaybını Antalya deplasmanında yaşadı.

10 Eylül 2017 Pazar 23:04
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu ve Aslan ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray 34. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. Samuel Eto'o 82. dakikadaki kafa golüyle maça eşitliği getirdi.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

34. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın uzun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden ortasında, ön direkte topla buluşan Gomis'in dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1 

82. dakikada Antalyaspor maçta beraberliği yakaladı. Aydın Karabulut'la Charles'ın paslaşarak kullandığı kornerde, Charles'ın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Eto'o'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 1-1 
Aslana nazar boncuğu

Antalyaspor'da 4 değişiklik 

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. 
Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan ve bir gol atan Samir Nasri'yi, sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Nasri'nin yerine Danilo'yu oynatan Çalımbay ayrıca, kaleci Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, Aydın Karabulut'un yerine El Kabir'e, Salih Dursun'un yerine de Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de yer verdi. 

Tribünler doldu

Antalyaspor-Galatasaray müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayan Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Antalyaspor'un Jeremy Menez, Samir Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı'nın tribünlerinde boş yer kalmadı.

Antalyaspor Kulübünün bu maç öncesi taraftarları maça davet için bilboardlara astığı reklamlar da karşılığını buldu. 

Eto'o'ya özel ilgi 

Ev sahibi ekibin taraftarları, hafta içi yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuları Samuel Eto'o'ya özel ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Eto'o'ya destek vermek için tezahüratlar yapıp, yıldız oyuncuya "üçlü" çektirdi.

Konuk ekibi taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı 
Galatasaray taraftarları, Antalya Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 500 kişilik konuk ekip taraftarı, takımlarına destek verdi. 

Son Güncelleme: 10.09.2017 23:12
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