Galatasaray - Ankaragücü maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,() - Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao, Ankaragücü karşılaşmana 11'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İki takımın karşılaşmadaki 11'leri şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernandao, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş

ANKARAGÜCÜ: Altay - Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Ricardo Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay