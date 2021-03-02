Galatasaray- Ankaragücü Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Galatasaray Kamp Kadrosu

Süper Lig'de kıyasıya rekabet devam ederken son 8 maçından galip bir şekilde ayrılan Galatasaray’ın bu haftaki rakibi Ankaragücü olacak. Sarı-kırmızılı takım liderliği elden bırakmamak adına bu maçta kıyasıya rekabet edecek. Kıyasıya geçecek bu rekabetin detayları sizler için haberimizde.

Sarı-kırmızılı takımIN bu hafta rakibi olan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de konumda olan Galatasaray yarınki maçta rakibini yenerek bu seriyi devam ettirmek istiyor, öte yandan Ankaragücü düşme potasında yer alırken Hikmet Karaman yönetiminde olan takım galibiyet için ter dökecek.

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 19:00 da başlayacak. Maçın hakemi ise Halil Umut Meler olarak belirlendi. Heyecan dorukta olan bu maç beIN Sports hd1'de naklen yayınlanacak.

Galatasaray Süper Lig’de 26 maç oynarken bu maçların, 18'i galibiyet, 3'ü beraberlik olmak üzere 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray toplamış olduğu 57 puan ile zirvede yer alıyor.

MKE Ankaragücü ise ligde çıkmış olduğu 25 maçın 5 tanesinde galibiyet, 5 tanesinde berabere, 15'inde ise mağlubiyet yaşadı. Ankaragücü 20 puan ile 27 haftayı listenin sonunda tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavi süreçlerini tamamlanmayan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir yarınki maçta forma giyemeyecek. Aynı zamanda Oğulcan Çağlayan'ın 3 maçlık cezası sona Erdi, Çağlayan yarınki maçta forma giyebilecek.

Kart Sınırında Olan Oyuncular

Belhanda, Luyindama, Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor, yarın kart görmeleri durumunda ise haftaya oynanacak olan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekler. Yarın ki maç bu futbolcular için oldukça önemli

Galatasaray Kamp Kadrosu

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Babel, Falcao, Belhanda, Halil Dervişoğlu, Etobo, Linnes, Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Luyindama, Mostafa Mohammed, Okan Kocuk, Marcao, Ozornwafor, Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Fatih Öztürk, Feghoulı.