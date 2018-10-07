Galatasaray - Anadolu Efes maçının ardından

Ertuğrul Erdoğan: "Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağız"

Ergin Ataman: "Galatasaray zor bir deplasman"

Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes'e 73-70 mağlup olan Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan çok fazla top kayıpları yaptıklarını belirtirken, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise Galatasaray gibi zor bir deplasmandan kazanarak ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ertuğrul Erdoğan çok fazla hatanın kabul edilemeyeceğini ve daha akıllı oynamaları gerektiğini belirterek, "Maçın ciddi bir bölümünden profesyonel bir takım görüntüsünden ziyade genç bir takım görüntüsü sergiledik. Bu kadar fazla hata kabul edilebilir değil. Daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygularıyla oynayan bir takımız. Bugün 20 top kaybı yaptık ve faturası ağır oldu. Rakibe çok fazla hücum ribaundu verdik. Buna rağmen 3 sayı ile kaybettik. Bizim ciddi bir yolumuz var ama takımın enerjisi ve kimyasından memnunum. Oyuncuların yeteneği gelecek için umut veriyor. Bu sene çok heyecan veren bir takım olacağımız belli" ifadelerini kullandı

ERGİN ATAMAN: "GALATASARAY ZOR BİR DEPLASMAN"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise "Maça iyi başladık. İlk çeyrekte iyi savunma yaptık ve hücumda topu iyi çevirerek boş atışlardan sayılar bulduk. Sonra da hep maçı önde götürdük. İkinci periyotta Galatasaray savunmayı sertleştirdi ve sayı bulmakta zorluk çektik. İkinci yarıda maç aynı senaryo ile geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bularak farkı açtık ancak farkı koruyamadık. Çok gereksiz fauller yaptık. Sonuçta Galatasaray iyi bir ivme kazanmış. Galatasaray zor bir deplasman. İki puan çıkardığımız için mutluyuz. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ileoynayacağımız maça odaklanacağız" şeklinde konuştu.

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