Galatasaray - Anadolu Efes: 70-73

Ata SELÇUK / İSTANBUL () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Can Mavisu GALATASARAY: Göksenin Köksal 6, Harrison 16, Hayes 7, Webster 13, Auguste 10, Ayberk Olmaz, Ege Arar 5, Erol Can Çinko 5, Klobucar 8, Can Korkmaz ANADOLU...