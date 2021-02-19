Galatasaray- Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, sarı-kırmızılı takım Alanyaspor'a konuk oluyor. Son 5 maçında sahadan galibiyet ile Galatasaraylılar puan durumundaki liderliğini korumak istiyor. Alanyaspor ise ligdeki başarısına devam ettirmek istiyor, son 5 haftadır mağlubiyet almayan Alanyaspor’un hedefi bu başarıyı korumak.

20 Şubat günü oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, ilk 11' ler kim? Sorusu, her iki takımın taraftarı için oldukça merak konusu oldu.

Yarın oynanacak olan maçta Galatasaray, alanyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?

20 Şubat cumartesi saat 19:00 da oynanacak olan Galatasaray- Alanyaspor maçı beIN Sports ekranlarında yayınlanacak, rekabetin üst seviyede olduğu karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleşecek. Hakem ise Zorbay Küçük’ün olacağı biliniyor. Yardımcı hakemlik görevini ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kerem Ersoy üstlenirken 4 hakem olarak ise Kadir Sağlam görevlendirildi.

Galatasaray- Alanyaspor Muhtemel İlk 11'ler Kim?

Galatasaray: Mohamed, Muslera, Ömer, Emre Kılınç, Fernandes, etobo, Babel, Kerrem, Luyindama, Marco, linnes

Alanyaspor: Babacar, Efecan, Marafona, Juanfran, Ceyhun, Salih, Efecan, Siopis, Davidson, Tzavellas, Moubandje

Galatasaray- Alanyaspor Maçında Eksikler Mevcut

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları yüzünden, Halil İbrahim Dervişoğlu, Omar Elabdellaoui, Saracchi karşılaşmada forma giyemeyecekken cezalı olan Oğulcan Çağlayan ise bu maçta yer alamayacak. Diğer yandan ise cezası biten Arda Turan'ın turuncu- yeşil takıma karşı forma giymesi bekleniyor.

Alanyaspor, sarı-kırmızı takımın karşısına bir kişi eksik çıkacak. sakatlık yaşayan ve turuncu yeşil takımına net bir dönüş tarihi olmayan Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray- Alanyaspor Arasında 14. Randevu

Sarı-kırmızılı takım ve turuncu Yeşilli takım 14 kez karşı karşıya gelecek. şimdiye kadar 13 maçta karşı karşıya gelen rakipleri Yarın 14 kez karşılaşacak. Galatasaray şimdiye kadar olan karşılaşmalardan 8 maçta galibiyet alırken, Alanyaspor izle 4 tanesinde galibiyet aldı. Galatasaray Alanyaspor 13 maçın toplamına bakıldığında bir kere berabere kaldı.