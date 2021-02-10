Galatasaray- Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda, İlk 11'ler Kim?

Liderlik koltuğuna yerleşen Ziraat Türkiye Kupasını hedefleyen Galatasaray, çeyrek final maçında bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor, Galatasaray'ı igde mağlup ederken, Galatasaray bu sefer Alanyaspor'u mağlup edip yarı finale adını yazdırmayı hedefliyor. Heyecanlı karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i oyuncusu belli oldu. Yeni transfer, Yedlin bugünkü maçta forma giyecekken Fernandes ise yedek kulübesinden yer alacak.

Süper Lig'de aldığı sayılar ile lider koltuğuna yerleşen Galatasaray’ın hedefi Ziraat Türkiye Kupası'na almak. Galatasaray bugün çeyrek final maçında Alanyaspor'u misafir edecek. Karşılaşmayı kazanan taraf yarı finale yükselecek. Bu önemli maçta sarı-kırmızılı takımın 3 tane eksiği var Feghouli, Saracchi sakatlıklarından dolayı maça katılım sağlayamazken Arda Turan ise tedbirli olarak PFDK’ya verildiği için bugünkü maçta oynayamayacak.

Galatasaray’da ilk 11 şu şekilde; Onyekuru, Babel, Emre Kılınç, Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Mohamed, Belhanda, Emre Taşdemir, Taylan

Alanyaspor ilk 11 şu şekilde; Babacar, Davidson, Tayfur, Fatih, Umut, Efecan, Berkan, Salih, Marafona, Caulker, Moubandje

Maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak ? Türk Telekom stadında gerçekleşecek maç 10 Şubat saat 20.45 de başlayacak. hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneticeği karşılaşma. A Spor ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray'da bu maçta iki futbolcu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Sakatlığı sebebiyle 15 gündür, çalışmalara katılamayan Feghouli takım için demoralize kaynağı olurken. Sarı- kırmızılı takımın 3 gün önce Süper Lig'de karşılaştırdığı Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Saracchi bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızı takım ile, Aytemiz Alanyaspor bu sezon 2. defa karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan mücadeleyi kazanan Alanyaspor olmuştu. Alanyaspor Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. İki takım çeyrek final karşılaşmasını geçirdikten tam 10 gün sonra bu defa Alanya'da Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.